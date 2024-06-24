БК Леон — лауреат премии «Спорт и Россия»

21 июня в Москве в 11-й состоялась всероссийская премия «Спорт и Россия». На ней отметили лучшие проекты за прошедший год области спорта.

Букмекерская компания Леон стала лауреатом в номинации «Лучший спонсорский проект спортивной лиги/соревнований» с проектом «Нейминг LEON-Второй Лиги». БК Леон сотрудничает с футбольной национальной лигой, начиная с 1 июля 2023 года. За это время партнеры реализовали множество проектов, направленных на популяризацию лиги и представленных в ней клубов.

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

«В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за мероприятие. Очень радует, что в спорте их становится все больше и больше, что несомненно способствует развитию индустрии. У нас масштабный проект с ФНЛ. За прошедший год мы провели огромную работу, реализовали множество проектов. Для нас LEON-Вторая Лига не просто спонсорский актив, а флагманский проект. Мы рады, что благодаря сотрудничеству можем влиять на развитие футбола в нашей стране. Эта награда придаст нам еще больше мотивации для работы, и мы сможем не только поддержать достигнутые результаты, но и улучшить».

Премия «Спорт и Россия» — одна из самых престижных премий в области спорта, которая проводится с 2014-го года и объединяет профессионалов индустрии. Целями проведения премии являются поощрение компаний, добившихся значительных результатов в сфере продвижения спорта, а также создание площадки для обмена опытом.