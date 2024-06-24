Италию и Хорватию ждет решающий матч! Шансы на успех действующих чемпионов выше

Сборные Италии и Хорватии встретятся в решающем туре группового этапа Евро-2024.

У балканцев лишь одно очко пока что. Сборная Хорватии не смогла блеснуть в первых двух турах.

Итальянцы сперва одержали волевую победу над албанцами, но затем последовало поражение от сборной Испании. «Скуадра адзурра» сейчас занимает 2-е место в таблице, опережая хорватов на два очка.

Балканцев будет устраивать только победа, если они хотят всерьез рассчитывать на выход в плей-офф. «Фонбет» предлагает коэффициент 3,35 на успех хорватов в ключевом матче.

Сборная Италии выглядит более предпочтительно. Но коэффициент на ее победу тоже довольно увесистый – 2,30.

В этом матче может произойти что угодно, а значит самое время напомнить об акции «Фонбет» – бездепозитном фрибете до 15 000 рублей для новых клиентов!