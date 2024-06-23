В Киргизии депутаты предложили запретить казино спустя два года после легализации, так как игорный бизнес оказался финансово неэффективным

Теги Ставки на сегодня Стратегии ставок Ставки

В парламенте Киргизии предложили запретить работу казино в стране.

С таким предложением обратились к министру экономики местные депутаты. Рассмотрение законопроекта о запрете казино инициировано, поскольку легализация игорного бизнеса в стране оказалась финансово неэффективной.

После легализации казино в 2022-м ожидалось, что в бюджет будет поступать около $35 млн. Однако по данным за 2023 год, операторы казино выплатили налоги на сумму около $1 млн, что составляет всего лишь 2,86% от изначального прогноза киргизских властей.

Согласно местному законодательству, участие в азартных играх могут принимать только иностранцы.

Ставки на Спортсе

Автогол – лучшая ставка Евро. Сколько уже можно было выиграть?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий