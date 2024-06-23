В Киргизии депутаты предложили запретить казино спустя два года после легализации, так как игорный бизнес оказался финансово неэффективным

В парламенте Киргизии предложили запретить работу казино в стране.

С таким предложением обратились к министру экономики местные депутаты. Рассмотрение законопроекта о запрете казино инициировано, поскольку легализация игорного бизнеса в стране оказалась финансово неэффективной.

После легализации казино в 2022-м ожидалось, что в бюджет будет поступать около $35 млн. Однако по данным за 2023 год, операторы казино выплатили налоги на сумму около $1 млн, что составляет всего лишь 2,86% от изначального прогноза киргизских властей.

Согласно местному законодательству, участие в азартных играх могут принимать только иностранцы.

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