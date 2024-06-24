Швейцария не проиграла заключительный матч групповых этапов на 9 последних крупных турнирах. Последнее поражение было от Франции на Евро-2004

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

Швейцария не проиграла заключительный матч групповых этапов на 9 последних крупных турнирах (ЧЕ/ЧМ). Последнее поражение случилось от Франции (1:3) в 3-м туре Евро-2004.

Германия на Евро-2024 выиграла группу А, Швейцария финишировала на второй строчке.

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