Швейцария не проиграла заключительный матч групповых этапов на 9 последних крупных турнирах. Последнее поражение было от Франции на Евро-2004

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Сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

Швейцария не проиграла заключительный матч групповых этапов на 9 последних крупных турнирах (ЧЕ/ЧМ). Последнее поражение случилось от Франции (1:3) в 3-м туре Евро-2004.

Германия на Евро-2024 выиграла группу А, Швейцария финишировала на второй строчке.

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4 комментария
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Швейцарцы красавчики, что на прошлом евро шикарно играли, что сейчас. С такой игрой вполне могут пройти далеко.
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Очень сбалансированный коллектив
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Аканджи - защитный монстр! Один из лучших защитных перфомансов на этом Евро пока
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антироссийская сборная, не хотят считать расклады)
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