Мактоминей с начала 2023-го забил всего на один гол меньше, чем вся сборная Шотландии. 5.60 – отличится в матче с Венгрией

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Сборная Шотландии играет с Венгрией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

С начала 2023-го Скотт Мактоминей забил 8 голов в 10 матчах. Вся остальная сборная забила 9. На счету полузащитника также 4 из 13 ударов Шотландии на Евро-2024, а также 8 из 27 касаний в штрафной соперника.

Гол Мактоминея в матче с Венгрией котируется за 5.60.

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