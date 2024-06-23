Женское сообщество спортивных ставок заключило партнерство с американским букмекером. Стороны будут разрабатывать контент для привлечения женщин к азартным играм

Американская букмекерская компания Betr и женское сообщество спортивных ставок Betting Ladies договорились о стратегическом партнерстве.

Сделка будет направлена на создание различного контента для привлечения женщин к азартным играм. Также стороны будут стремиться к расширению прав и возможностей женщин в индустрии спортивных ставок.

«В Betr мы стремимся сделать ставки на спорт более доступными и приятными для всех, независимо от пола. Это партнерство позволяет нам продвигать эту миссию, обращаясь к разнообразной аудитории и предоставляя ей инструменты и поддержку, необходимые для достижения успеха», – заявил глава отдела СМИ Betr Майк Деневи.

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