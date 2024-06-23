Уругвай сыграет с одним из главных аутсайдеров Кубка Америки – Панамой

Сборная Уругвая встретится с Панамой в первом туре группового этапа Кубка Америки.

Уругвай – явный фаворит матча за 1.34. Шансы сборной Шотландии оценены коэффициентом 11.0. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Панама – один из главных аутсайдеров Кубка Америки. Победа сборной в турнире идет за 250. Коэффициент выше только на триумф Боливии и Ямайки – по 300.

Матч пройдет 24 июня и начнется в 4:00 мск.

Ставки на Спортсе

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