Лукомский сделал прогноз на матч Швейцария – Германия: «Мне кажется интересным вариант с заменой в перерыве»

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 Швейцария – Германия.

Автор Спортса поставил на то, что первая замена будет в перерыве с коэффициентом 2.75.

«Мне кажется интересным вариант с заменой в перерыве матча Германия – Швейцария. Вряд ли матч будет жестким и в первом тайме потребуется вынужденная замена, поэтому предположим, что эта замена в перерыве еще будет и первой.

Тут больше верю в Юлиана Нагельсманна. Он уже делал замену в перерыве при хорошей игре против Шотландии – из-за желтой карточки у опорника. Также он обещает не выпускать сразу второй состав, но после первого тайма может решить поберечь кого-то из лидеров. Возможно, похожая логика будет и у Мурата Якина», – считает Лукомский.

Матч пройдет 23 июня и начнется в 22:00 мск.

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