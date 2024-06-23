«Не понимаю, чем там занимаются Собослаи и компания, но они не могут позорно вылететь из такой простой группы». Прогноз Чернявского на матч Шотландия – Венгрия

Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на победу Венгрии в матче с Шотландией на Евро-2024.

«Я считаю, что нельзя сдаваться. И надо дождаться, чтобы Венгрия удивила. Шансы еще есть, надо наконец-то собраться и обыграть одну из самых слабых сборных турнира.

Не понимаю, чем там занимаются Собослаи и компания, но они не могут позорно вылететь из такой простой группы. Венгрия, удиви!» – заявил Чернявский.

Игра состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск.

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