«Не понимаю, чем там занимаются Собослаи и компания, но они не могут позорно вылететь из такой простой группы». Прогноз Чернявского на матч Шотландия – Венгрия

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Доминик Собослаи Ставки

Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на победу Венгрии в матче с Шотландией на Евро-2024.

«Я считаю, что нельзя сдаваться. И надо дождаться, чтобы Венгрия удивила. Шансы еще есть, надо наконец-то собраться и обыграть одну из самых слабых сборных турнира.

Не понимаю, чем там занимаются Собослаи и компания, но они не могут позорно вылететь из такой простой группы. Венгрия, удиви!» – заявил Чернявский.

Игра состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск.

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4 комментария
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...спецам всё неймётся. Они всё ставят и ставят... не свои же:)
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С какой стати для Венгрии может быть простая группа на Евро? Очень средняя команда, та же Шотландия куда сильнее по составу
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что я пропустил? Почему Чернявский так топит за венгров?
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