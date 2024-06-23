Бельгия выиграет группу E по мнению букмекеров. Это произойдет, если бельгийцы обыграют Украину, а Румыния не проиграет Словакии

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Букмекеры считают, что Бельгия выйдет в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе E.

Коэффициент на это 2.20. Вторым фаворитом группы считается Словакия за 4.00.

Чтобы занять первое место, бельгийцам необходимо побеждать Украину и надеяться, что Румыния не проиграет Словакии. В игре с украинцами  Бельгия идет фаворитом за 1.72.

В матче Словакия – Румыния букмекеры отдают предпочтение словакам (3.20). Однако в случае ничьей обе сборные выйдут в 1/8 финала. По итогам второго тура коэффициент на ничью между словаками и румынами упал до 2.05.

Матчи третьего тура в группе E пройдут 26 июня и начнутся одновременно – в 19:00 мск.

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