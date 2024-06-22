Полицейский из охраны премьер-министра Великобритании арестован из-за ставок на политику

Офицер полиции из команды личной охраны премьер-министра Великобритании Риши Сунака арестован по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе.

Сообщается, что полицейский сделал ставку на дату проведения досрочных парламентских выборов. Есть основания предполагать, что он располагал инсайдерской информацией и воспользовался этими сведениями у букмекера.

Арест состоялся 17 июня, затем полицейский был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.

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