«Лига ставок» и фонд «Созвездие добра» открыли спортплощадку имени Владислава Третьяка

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20 июня 2024 года состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки имени Владислава Третьяка.

Объект построен при поддержке компании «Лига Ставок» и фонда «Созвездие Добра» в деревне Федора Конюхова в Тульской области. Спортплощадка предназначена для игры в хоккей, футбол и баскетбол.

«Развитие инфраструктуры, создание возможностей для занятий спортом – стратегическая задача. Уверен, что теперь у жителей деревни Федора Конюхова вырастет интерес к здоровому образу жизни, к хоккею. Огромное спасибо всем, благодаря кому появилась новая спортплощадка», – заявил Третьяк.

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