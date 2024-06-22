Чернявский сделал прогноз на матч Турция – Португалия: «Не понимаю, откуда такие кэфы на Португалию, если там туго даются голы»

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Турция – Португалия.

Автор Спортса поставил на то, что Турция не проиграет с коэффициентом 2.37.

«Мне повезло побывать на пока что главном матче турниреа между Турцией и Грузией, поэтому ответственно заявляю: турки полнейшей порядке и еще нас впечатлчят.

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Не понимаю, откуда такие кэфы на Португалию, если там туго даются голы и все еще вся надежда на 39-летнего Криштиану Роналду.

Ничейку Турция точно заберет – не сомневайтесь даже», – считает Чернявский.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 19:00 мск.

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Турция – Португалия: Роналду забьет, есть предпосылки для разгрома

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