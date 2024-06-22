Чернявский сделал прогноз на матч Турция – Португалия: «Не понимаю, откуда такие кэфы на Португалию, если там туго даются голы»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Ставки

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Турция – Португалия.

Автор Спортса поставил на то, что Турция не проиграет с коэффициентом 2.37.

«Мне повезло побывать на пока что главном матче турниреа между Турцией и Грузией, поэтому ответственно заявляю: турки полнейшей порядке и еще нас впечатлчят.

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Не понимаю, откуда такие кэфы на Португалию, если там туго даются голы и все еще вся надежда на 39-летнего Криштиану Роналду.

Ничейку Турция точно заберет – не сомневайтесь даже», – считает Чернявский.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 19:00 мск.

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Турция – Португалия: Роналду забьет, есть предпосылки для разгрома

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7 комментариев
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Достаточно посмотреть на состав португальцев, чтобы понять, что они в списке фаворитов Евро. Туркам не забивает только ленивый. Грузины после того, как сравняли должны были и второй забивать. Дальний удар Гюлера и в пустые. Не видел в том матче, в каком именно турки порядке. Плюс это турки. У них нулевая ментальность. Как у сербов. Каким бы не был состав, они всегда лажанут.
+10
-2
+8
Ответ Chernoy
Достаточно посмотреть на состав португальцев, чтобы понять, что они в списке фаворитов Евро. Туркам не забивает только ленивый. Грузины после того, как сравняли должны были и второй забивать. Дальний удар Гюлера и в пустые. Не видел в том матче, в каком именно турки порядке. Плюс это турки. У них нулевая ментальность. Как у сербов. Каким бы не был состав, они всегда лажанут.
я поставил Португалия больше 1,5 и уверен что пройдёт
+2
0
+2
турниреа
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Похоже Глеб Чернявский только вчера узнал, что такое футбол🫣
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Один гол забили португальцы, один - турки, значит ничейка.
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Не разбирается в футболе
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