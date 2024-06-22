20% – шансы Грузии обыграть Чехию на Евро-2024. Сборные впервые встретятся друг с другом

Грузия сыграет с Чехией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Чехия котируется явным фаворитом за 1.82. Это примерно 55% вероятности. Победа Грузии доступна за 4.80 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Команды впервые сыграют друг с другом на официальном турнире. После 1-го тура у обеих сборных 0 очков.

Матч пройдет 22 июня. Начало – в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

Главное в 8-й день Евро: первые 0:0 Франции и Нидерландов за 20 лет, камбэк Украины, гол Австрии за 17.00