20% – шансы Грузии обыграть Чехию на Евро-2024. Сборные впервые встретятся друг с другом

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Грузия сыграет с Чехией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Чехия котируется явным фаворитом за 1.82. Это примерно 55% вероятности. Победа Грузии доступна за 4.80 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Команды впервые сыграют друг с другом на официальном турнире. После 1-го тура у обеих сборных 0 очков.

Матч пройдет 22 июня. Начало – в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

Главное в 8-й день Евро: первые 0:0 Франции и Нидерландов за 20 лет, камбэк Украины, гол Австрии за 17.00

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чехия пересрёт 3:0
+2
-1
+1
Ответ MihuS
Шансы- шансами, у грузин крепкая атакующая команда, думаю должны побороться и взять свои первые очки на Евро
Ну и кто там минусовал? Нубы😃👍🏻
0
0
0
Ответ Annamengli
Чехия пересрёт 3:0
Пересрала?😃
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий