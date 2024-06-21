29% VIP-клиентов PARI делают ставки, чтобы заработать, 52% - ради развлечения

БК PARI провела большое исследование своего премиального сегмента.

В ходе опроса своих VIP-клиентов букмекер выяснил, что 52% игроков считают беттинг развлечением, а 29% смотрят на него как на возможность заработать деньги.

26% опрошенных через ставки хотят отвлечься от рутины и проблем внешнего мира. 43% игроков находят в ставках элемент азарта, а 24% получают удовольствие от анализа спортивных событий.

Возможность посоревноваться с букмекерами интересует 8% VIP-клиентов. 4% бетторов видят в ставках возможность помериться силами с другими игроками.

Ставки на Спортсе

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