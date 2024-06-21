Нидерланды – Франция: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЕВРО-2024

21 июня в матче второго тура ЕВРО-2024 встретятся сборные Нидерландов и Франции. Встреча группы D пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00.

Команды успешно стартовали на турнире. Нидерланды совершили камбэк в матче с Польшей (2:1), а Франция оказалась сильнее Австрии (1:0).

Для главной звезды французов Килиана Мбаппе встреча первого тура оказалась не столь удачной. Новичок мадридского «Реала» сломал нос в единоборстве с игроком австрийцев и рискует пропустить оставшиеся матчи группового этапа.

Нидерланды и Франция встречались в квалификации ЕВРО-2024. Оба раза успех был на стороне команды Дидье Дешама (2:1, 4:0).

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Аналитики БЕТСИТИ считают вице-чемпионов мира фаворитами предстоящей игры, даже несмотря на травму Мбаппе. На победу французов предлагают коэффициент 2.27, на успех оранжевых дают 3.60, ничья идет за 3.30.

Вероятность того, что матч будет результативным и команды пробьют ТБ 2.5, оценивается кэфом 2.08. На ТМ 2.5 предлагают 1.80.

На обмен голами можно поставить за 1.85, противоположный исход «ОЗ:нет» идет за 1.95.

Игроки БЕТСИТИ согласны с оценками букмекеров относительно фаворита матча. На победу сборной Франции поставили 62% бетторов, 18% отдали предпочтение команде Нидерландов, еще 20% выбрали вничью.

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