Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция с коэффициентом 1.90

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

➡️ Раздаем бонусы на ЕВРО-2024 💰💰💰

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на то, что ни одна команда не забьет два гола подряд за 1.90.

«Есть предчувствие низового матча у Франции и Нидерландов. Обе команды начали с побед – ни у одной нет стимула прямо четко рисковать. Еще, вероятно, не будет Мбаппе, а оба тренера явные прагматики.

Конечно, при такой концентрации талантов на поле матч может внепланово взорваться из-за удаления или выдающихся действий, но это не базовый сценарий.

Предположу, что в матче не будет забито 2 гола подряд одной командой (два гола подряд одной командой – нет). Не факт, что кто-то вообще забьет два, но прямо на это ставить опасаюсь. А вот вероятность, что это будут два гола одной команды подряд, более низкая», – считает Лукомский.

Игра состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Чернявский идет на второе попадание подряд, Васильев и Лукомский ждут разного от Франции и Нидерландов – прогнозы авторов Спортса на Евро

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Будет так, как будет.
Иначе быть не может.
0
0
0
А на Украину когда новый, сверхточный прогноз будет бгг
+1
-1
0
Ожидание не будет Мбаппе не будет голов
Реальность не будет Мбаппе не будет пулять со всех позиций мимо и условные Гризманн. Тюрам реализуют свои три четыре момента
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий