Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция с коэффициентом 1.90

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Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Нидерланды – Франция на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на то, что ни одна команда не забьет два гола подряд за 1.90.

«Есть предчувствие низового матча у Франции и Нидерландов. Обе команды начали с побед – ни у одной нет стимула прямо четко рисковать. Еще, вероятно, не будет Мбаппе, а оба тренера явные прагматики.

Конечно, при такой концентрации талантов на поле матч может внепланово взорваться из-за удаления или выдающихся действий, но это не базовый сценарий.

Предположу, что в матче не будет забито 2 гола подряд одной командой (два гола подряд одной командой – нет). Не факт, что кто-то вообще забьет два, но прямо на это ставить опасаюсь. А вот вероятность, что это будут два гола одной команды подряд, более низкая», – считает Лукомский.

Игра состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск.

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