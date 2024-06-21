Прогноз Палагина: «Словакия – это не автобус, который Украина не умеет взламывать, а самый смелый андердог Евро»

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Слава Палагин сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Украиной.

Автор Спортса предложил поставить на гол Артема Довбика за 3.05.

«Артем ну совсем не убедил меня на старте: всего один удар в сторону ворот Румынии и только четыре касания в штрафной, из которых два – попадания в офсайд. Контрпродуктивный выбор, но в первом туре Словакия дала безумно много свободы другому форварду. Да, Лукаку запорол все что только можно, но самое главное – у него были моменты.

Если Словакия сыграет так же активно и будет защищаться высоко, шансы у Довбика точно появятся. Это не автобус, который Украина не умеет взламывать, а самый смелый и стильный андердог Евро (так говорят даже в команде!). Его можно наказывать», – считает Палагин.

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