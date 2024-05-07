«ПСЖ» – огромный фаворит ответного матча с «Боруссией», а вас ждет фрибет 3000 рублей от Winline

«ПСЖ» принимает «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане не сумели зацепиться в игре в Дортмунде даже за ничью – единственный мяч забил Никлас Фюллькруг.

Тем не менее, в домашней встрече чемпион Франции выступает огромным фаворитом – 1,49 против 6,40 при коэффициенте 5,00 за ничью в основное время! При этом шансы на проход «Дортмунда» в следующий раунд оценены сравнительно высоко: можно поставить на такой исход с коэффициентом 2,25 против 1,65 у Парижа. Перспективно смотрится линия «обе забьют» за 1,65.

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