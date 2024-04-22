Перед третьим матчем финала Кубка Гагарина выступят The Hatters

Сегодня в Ярославле состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина между “Локомотивом” и магнитогорским “Металлургом”. Перед игрой состоится выступление музыкального коллектива The Hatters.

Решающие матчи FONBET Чемпионата КХЛ возвращаются в Ярославль спустя 15 лет. В последний раз “Локомотив” играл в финале Кубка Гагарина в сезоне 2008/2009, в котором уступил казанскому “Ак Барсу” (3:4).

К настоящему моменту счет в серии 0-2 в пользу “Металлурга” (1:2, 0:1).