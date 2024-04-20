«Рейнджерс» Панарина – обладатель Кубка Стэнли, «Вегас» Барбашева – самая популярная команда. Как игроки БЕТСИТИ ставят на НХЛ 

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В НХЛ стартует плей-офф. Букмекерская компания БЕТСИТИ подводит итоги регулярного чемпионата, который проходил с 11 октября по 19 апреля.   

Лидером по обороту ставок в БЕТСИТИ стал «Вегас», который немного опередил «Лос-Анджелес Кингз». На команду Ивана Барбашева пришлись 4.69% ставок игроков, на «королей» – 4.6%. В топ-3 также попал «Сан-Хосе Шаркс». На «акул» пришлись 4.2% ставок.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – лидеры по обороту ставок на победу в Кубке Стэнли. На этот исход пришлись 18% от всех ставок. На втором месте «Флорида Пантерз» (13%), на третьем – «Даллас Старз» (12%). 

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