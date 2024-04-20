«Челси» 12 матчей подряд не проигрывает в основное время. Сегодня играют с «Ман Сити» в Кубке
«Ман Сити» и «Челси» встретятся в 1/2 финала Кубка Англии.
Лондонский клуб не проигрывает в основное время на протяжении 12 матчей подряд.
Букмекеры дают коэффициент 2.40 на то, что «Челси» не проиграет в основное время. На выход лондонцев в финал дают 3.60, на проход «Сити» – 1.32.
Матч состоится 20 апреля, начало – в 19:15 мск.
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