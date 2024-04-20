«Челси» 12 матчей подряд не проигрывает в основное время. Сегодня играют с «Ман Сити» в Кубке

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

«Ман Сити» и «Челси» встретятся в 1/2 финала Кубка Англии.

Лондонский клуб не проигрывает в основное время на протяжении 12 матчей подряд.

Букмекеры дают коэффициент 2.40 на то, что «Челси» не проиграет в основное время. На выход лондонцев в финал дают 3.60, на проход «Сити» – 1.32.

Матч состоится 20 апреля, начало – в 19:15 мск.

Ставки на Спортсе

Пожизненный бан за ставки в НБА! Центровой «Торонто» ставил сам и сливал информацию

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
LFG City
0
0
0
Лёгким матч точно не будет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий