«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико

21 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:00.

«Реал» уверенно лидирует в Примере, в активе команды Карло Анчелотти 78 очков. Мадридцы не проигрывает в чемпионате 25 матчей подряд. Столичный клуб победил в четырех последних играх турнира.

«Барселона» располагается на второй строчке в таблице, уступая «Реалу» восемь баллов. Каталонцы ни разу не проиграли в десяти предыдущих матчах Примеры – восемь побед и две ничьи. В четырех последних турах чемпионата коллектив Хави набирал по три очка.

В нынешнем сезоне команды встретятся в третий раз. Обе предыдущие встречи завершились в пользу мадридцев. В первом круге Примеры команда Анчелотти победила со счетом 2:1, а в январе разгромила сине-гранатовых в финале Суперкубка – 4:1.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Реал» – фаворит предстоящей игры. На П1 предлагают коэффициент 1.90. На победу гостей дают 4.10, поставить на ничью можно за 4.00.

Эксперты полагают, что матч будет результативным. ТБ 2.5 можно взять за 1.55, вероятность ТБ 3.5 оценивается в 2.37.

Интересным вариантом для ставки выглядит «П1 и ТБ 2.5» за 2.55. Менее рискованный исход «П1 и ТБ 1.5» идет за 2.14.

Игроки БЕТСИТИ не согласны с котировками букмекеров и считают фаворитом Эль-Класико каталонцев. На победу гостей поставили 46% бетторов. 30% игроков верят в хозяев, 24% от общего объема ставок пришлось на ничью.

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