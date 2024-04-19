Букмекеры открыли линию на то, что 30-летний Кейн не выиграет ни одного трофея за карьеру

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Ставки на спорт Харри Кейн Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Харри Кейн не выиграл ни одного трофея за 13 лет профессиональной карьеры.

Лига чемпионов – последний шанс форварда «Баварии» выиграть титул в этом сезоне, однако букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что этого не случится.

«Тенниси» открыл специальную линию на достижения англичанина, которому в июле исполнится 31 год. За 30.00 можно поставить на то, что Кейн завершит карьеру без трофеев.

6.80 – коэффициент на отсутствие титулов у нападающего в сезоне-2024/25.

Кейн с 2010 по 2023-й выступал за «Тоттенхэм», после чего перешел в «Баварию».

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7 комментариев
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Ну а как поставить на то, что трофей он выиграет? Хату поставлю что в течении трех лет трофей будет и не один, кек
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Считаю, что у Баварии не такие низкие шансы на ЛЧ в этом сезоне
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С кэфом 1.1 надо. Проклятия - страшная сила
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Решили на дебилов бабки заработать.
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глупости какие то
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В зенит пусть переходит)))
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Ответ Сергей Штырков
Ну а как поставить на то, что трофей он выиграет? Хату поставлю что в течении трех лет трофей будет и не один, кек
Хочешь без хаты остаться давай рискни
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