Букмекеры открыли линию на то, что 30-летний Кейн не выиграет ни одного трофея за карьеру

Харри Кейн не выиграл ни одного трофея за 13 лет профессиональной карьеры.

Лига чемпионов – последний шанс форварда «Баварии» выиграть титул в этом сезоне, однако букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что этого не случится.

«Тенниси» открыл специальную линию на достижения англичанина, которому в июле исполнится 31 год. За 30.00 можно поставить на то, что Кейн завершит карьеру без трофеев.

6.80 – коэффициент на отсутствие титулов у нападающего в сезоне-2024/25.

Кейн с 2010 по 2023-й выступал за «Тоттенхэм», после чего перешел в «Баварию».

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