«Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ. Букмекеры уверены, что клуб Овечкина вылетит в первом раунде от «Рейнджерс»
«Вашингтон» добыл путевку в плей-офф НХЛ в заключительном матче сезона с «Филадельфией» (2:1).
«Столичные» заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, набрав 91 очко в 82 матчах. «Детройт» набрал столько же очков, однако «Вашингтон» обошел его по числу побед в основное время (32 против 27).
Команда Александра Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф с «Рейнджерс», выигравшим регулярный чемпионат. Букмекеры дают коэффициент 1.25 на проход ньюйоркцев и 4.00 – на успех «Вашингтона».
Серия стартует 21 апреля в Нью-Йорке.
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Влететь такой команде как Вашингтон это будет зашквар как для команды так и для тренера.
А вот на лидера НЙР давит, и не только его не совсем характерная лидеру игра в ПО последние годы (в 2018-2019 гг был вроде хорош), но и серия с с Вашингтоном 2018 года в Коламбусе и замес в конце регулярки 2020-2021 с Уилсоном, а самое главное - собственный вес в 79 кг.