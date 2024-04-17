«Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ. Букмекеры уверены, что клуб Овечкина вылетит в первом раунде от «Рейнджерс»

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«Вашингтон» добыл путевку в плей-офф НХЛ в заключительном матче сезона с «Филадельфией» (2:1).

«Столичные» заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, набрав 91 очко в 82 матчах. «Детройт» набрал столько же очков, однако «Вашингтон» обошел его по числу побед в основное время (32 против 27).

Команда Александра Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф с «Рейнджерс», выигравшим регулярный чемпионат. Букмекеры дают коэффициент 1.25 на проход ньюйоркцев и 4.00 – на успех «Вашингтона».

Серия стартует 21 апреля в Нью-Йорке.

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12 комментариев
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Ответ zarley
Комментарий удален модератором
поржу когда панара отлетит
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Там не только букмекеры, но все кто хоть что-то слышал об НХЛ уверены что будет свип.
Влететь такой команде как Вашингтон это будет зашквар как для команды так и для тренера.
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Комментарий удален модератором
ну этим то откуда не знать результат, они режисёры всего спорта теперь , кому прикажут лечь кому возвысится букмекеры мать их выдумщики нового спорта
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Классика последних 20 лет. В регулярке у Рейнджеров не однозначные игры были с Вашиками, правда два последних матча пришлись на откровенный спад в игре НЙ. Вязкий хоккей у Кэпс, поэтому сложно будет, но если Рейнджерс сыграют на своих оборотах, то максимум в 6 играх должны упаковывать пассажиров.
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Ну и отлично. Ничто не давит, даже ожидания.
А вот на лидера НЙР давит, и не только его не совсем характерная лидеру игра в ПО последние годы (в 2018-2019 гг был вроде хорош), но и серия с с Вашингтоном 2018 года в Коламбусе и замес в конце регулярки 2020-2021 с Уилсоном, а самое главное - собственный вес в 79 кг.
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Вши поборятся! Они сейчас на куражах. Овчина расстрелялся. Я думаю, крови попортят.
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Ответ Столичный Чел
Там не только букмекеры, но все кто хоть что-то слышал об НХЛ уверены что будет свип. Влететь такой команде как Вашингтон это будет зашквар как для команды так и для тренера.
так такой вашингтон сделал как раз тренер рэйнджерс )) так-что как и что могут теперь и будут делать рэйнджерс в вашингтоне проходили там преподавали это))и как сказать тебе в по ф нет слабых ( бостон тоже всех катком проходил в прошлом сизонсе и слился а рекордов надолбил пруд пруди ( сходят к сифлитику на поклон в белый дом и загасятся просто они увидят сценарий на п оф и их замкнёт паралитик байден просто бумаги со стала важные не убирает с бостоном тоже самое было )
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