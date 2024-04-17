«Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ. Букмекеры уверены, что клуб Овечкина вылетит в первом раунде от «Рейнджерс»

«Вашингтон» добыл путевку в плей-офф НХЛ в заключительном матче сезона с «Филадельфией» (2:1).

«Столичные» заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, набрав 91 очко в 82 матчах. «Детройт» набрал столько же очков, однако «Вашингтон» обошел его по числу побед в основное время (32 против 27).

Команда Александра Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф с «Рейнджерс», выигравшим регулярный чемпионат. Букмекеры дают коэффициент 1.25 на проход ньюйоркцев и 4.00 – на успех «Вашингтона».

Серия стартует 21 апреля в Нью-Йорке.

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