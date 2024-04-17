Победа «Зенита» над «Спартаком» столь же вероятна, как фрибет 15 000 рублей без депозита новым клиентам от «Фонбет»

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«Зенит» играет со «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ в Кубке России.

В первой игре в Москве питерцы победили благодаря дублю новичка команды Педро. Кроме того, красно-белые лишились тренера – Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку в воскресенье.

В ответной встрече букмекеры считают команду Сергея Семака серьезнейшим фаворитом – 1,70 против 4,70 при 4,05 за ничью. На проход «Спартака» предлагают поставить вообще за грандиозные 6,20. Впрочем, благодаря новому формату Кубка России проигравший пока не вылетит, а упадет в нижнюю сетку и продолжит борьбу за трофей.

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