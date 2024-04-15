Итальянскому борцу Чамисо предложили 300 тысяч долларов за сдачу поединка в Баку: «Это произошло на взвешивании. Я послал их»

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Итальянский борец вольного стиля Франк Чамисо заявил, что отказался от взятки в 300 тысяч долларов за сдачу матча на квалификационном олимпийском турнире в Баку.

«Я знал, что в Азербайджане мне придется выкладываться в три раза сильнее, потому что я дрался в их стране, где они всех купили.

Они пришли ко мне и предложили 300 тысяч долларов за поражение. Я не хочу говорить, кто именно, но это произошло утром во время взвешивания. Я послал их.

Я не опасаюсь, что мне придется ответить за эти слова. Я родом с Кубы и ничего не боюсь. Меня никто не остановит», – заявил Чамисо La Repubblica.

После поражения в полуфинале квалификации от азербайджанца Турана Байрамова итальянец раскритиковал решение судей в ключевом эпизоде поединка. Чамисо назвал их «группой купленных и коррумпированных людей».

Чамисо – двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр.

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