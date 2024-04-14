«Байер» стал чемпионом Бундеслиги. Кэф на старте – 51.00

«Байер» стал чемпионом Бундеслиги.

а чемпионский титул также могли претендовать «Бавария» и «Штутгарт», но теперь конкуренты «Байера» лишились математических шансов догнать лидера. Команда Алонсо опережает обоих соперников в таблице на 16 очков.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. Ранее «Байер» пять раз занимал 2-е место по итогам сезона в Бундеслиге, это происходило в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.

Перед стартом сезона коэффициент на победу «Байера» был 51.00.

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