Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Балтика» с коэффициентом 4.00

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Ахмат» – «Балтика».

Амбассадор БК «Мелбет» предложил поставить на победу «Балтики» с коэффициентом 4.00.

«В последней трети чемпионата всегда важно изучать календарь оставшихся в сезоне матчей. У «Ахмата» он чуть проще, чем у «Балтики», плюс калининградцев принимают дома, да ещё и с новым тренером, вроде должно быть психологически попроще.

Но мы помним, всегда есть «но». В данном случае оно выражается в двух деталях. «Балтике» некуда отступать, и новички команды, кажется, сыгрались. Даже против «Зенита» команда выглядела дисциплинированно и понимала, что требуется делать на поле.

Я не хочу вылета прекрасного Калининграда, я верю в их победу в одном из определяющих матчей сезона. «Балтика» победит, коэффициент 4!» – заявил Дурасов.

Матч состоится 13 апреля, начало – в 16:30 мск.

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