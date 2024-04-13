«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров РПЛ

13 апреля в матче 24-го тура РПЛ встретятся лидеры сезона «Краснодар» и «Зенит». Встреча пройдет на домашней арене кубанского клуба и начнется в 17:00.

«Зенит» возглавляет таблицу чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» с 43 баллами находится на втором месте.

В весенней части сезона «Зенит» провел шесть официальных матчей, в которых одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

«Краснодар» после возобновления сезона выиграл только один матч и пяти. Кубанцы потеряли первую строчку в таблице РПЛ, вылетели из Кубка России и решились на смену главного тренера. Место покинувшего команду Владимира Ивича занял Мурад Мусаев.

В двух последних очных встречах была зафиксирована ничья (2:2, 1:1). Всего же в 11 предыдущих матчах «Краснодар» не выиграл ни разу – семь побед «Зенита» и четыре ничьи.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом матча, на П2 предлагается коэффициент 2.36. Вероятность победы хозяев оценивается в 3.00, на ничью дают 3.80.

В 11 из 12 последних очных матчей был обмен голами. Поставить на «ОЗ:да» в предстоящей встрече можно за 1.76.

На ТМ 2.5 предлагают кэф 1.93, такой же котировкой оценивается вероятность ТБ 2.5.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение петербуржцам. На успех «Зенита» поставили 45% бетторов. Только 28% игроков верят в победу «Краснодара», остальные 27% сделали выбор в пользу ничьей.

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