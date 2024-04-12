«Астон Вилла», «Фиорентина», «Олимпиакос» и «Брюгге» – фавориты в борьбе за выход в полуфинал ЛК после первых матчей 1/4

В Лиге конференций прошли первые четвертьфинальные матчи. «Астон Вилла» дома выиграла 2:1 у «Лилля», «Олимпиакос» на своем поле превзошел «Фенербахче» 3:2, «Брюгге» победил в домашнем матче 1:0 ПАОК, а «Виктория» и «Фиорентина» не забили голов друг другу в Чехии – 0:0.

Согласно котировкам букмекеров, проход «Фиорентины» в полуфинал оценен в 1.26, «Астон Виллы» – в 1.32, а «Брюгге» – в 1.33. Коэффициент на выход «Олимпиакоса» – 1.55.

Если фавориты пройдут в полуфинал, то «Астон Вилла» сыграет с «Олимпиакосом», а «Фиорентина» – с «Брюгге».

Ответные матчи 1/4 ЛК пройдут 18 апреля.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Тренды в 1/4 ЛЕ/ЛК, которые сбылись: мощь «Виллы» до перерыва, крутой «Байер» – после, опять плохой «Марсель» в гостях

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?