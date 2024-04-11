Василий Маврин и Сослан Гатагов на шоу «OnlyFacts» с Марией Орзул

OnlyFacts — шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, комики и спортсмены знают факты о футболистах.

Героями второго выпуска нового сезона стали тренер «Амкала» Сослан Гатагов и лучший медийный игрок 2023 года Василий Маврин.

Вы узнаете, кто из звёздных футболистов работал посудомойщиком, а кто — в салоне сотовой связи, какого игрока долгое время дразнили толстяком и кому клуб выписал огромный штраф за измену жене.

Также в выпуске много инсайдов: например, почему Сослан Гатагов не хотел брать Василия Маврина в «Амкал» и в каком клубе Медиалиги может оказаться Мария Орзул. И, конечно, вас ждёт бонус: стыдная история от проигравшего в нашем шоу.

Не пропустите выпуск по ссылке: https://youtu.be/bDi_JG3p_oA