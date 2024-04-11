«Байер» повторит рекорд «Ювентуса» по длительности беспроигрышной серии в топ-5, если не проиграет «Вест Хэму»

«Байер» и «Вест Хэм» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне. У клуба из Леверкузена вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы – 41 матч без поражений.

Рекорд принадлежит «Ювентусу» – 42 матча подряд без поражений в сезоне 2011/12. «Байер» повторит это достижение, если не проиграет в сегодняшней игре.

Матч состоится 11 апреля и начнется в 22:00 мск.

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