Карен Адамян считает, что «ПСЖ» победит «Барсу»: «Главный аргумент – Мбаппе, который забивает каталонцам в каждой игре»
Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на первый матч 1/4 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной».
Амбассадор БК «Фонбет» предлагает поставить на победу парижского клуба за 2.00.
«Луис Энрике против бывшего клуба – это будет круто! Хави стабилизировал ситуацию в «Барсе», но у ПСЖ куда меньше проблем и куда больше шансов на победу.
Главный аргумент – Килиан Мбаппе, который забивает каталонцам в каждой игре», – считает Адамян.
Игра пройдет 10 апреля, начало – в 22:00 мск.
Вопрос не риторический. Прошу нижеотписавшихся ответить на него серьезно.
Считаете ли Вы, что Мбаппе сейчас, будучи 25-летним игроком практически на пике формы, которую достигнет в жизни является на футбольном поле таким же Х-фактором, которыми были Месси и Роналду, в лучшие свои годы соответственно?
Можно просто "Да" или "Нет", но если не лень, буду признателен за разъяснения почему считаете так. Лично я склоняюсь к ответу "Нет", и скажу честно, потому что часто до этого видео негативный аспект его пребывания на футбольном поле в матчах за ПСЖ ранее, и это аспект был достаточно значим. Он серьезно отражался на игре его команды, а положительные качества не вполне это компенсировали. Не всегда от него есть уверенность, что он точно решит эпизод. Он спокойно может потерять момент из-за эмоций, или пожадничать и не отдать на партнёра в более выгодном положении.
В играх за сборную все иначе. Возможно, там ему помогает то, что он всегда безоговорочная прима, и все понимают, что играть надо именно на него и через него.
Моё скоромное мнение, что Мбаппе может не выдать того перформанса, который все от него почему то ожидают, учитывая, что Хави точно будет пытаться нейтрализовать именно его. Помрим, как он это делал с Винисиусом, самый близкий пример.
Но Барса явно даст бой
У тебя есть ощущение, что из Мбаппе может родиться плеймейкер, который будет управлять игрой из глубины, заниматься продвижением мяча из обороны в атаку и делать на потоке обостряющие передачи?
Мне кажется у Дембеле гораздо больше таланта и предрасположенности ко всему этому