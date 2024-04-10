Карен Адамян считает, что «ПСЖ» победит «Барсу»: «Главный аргумент – Мбаппе, который забивает каталонцам в каждой игре»

Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на первый матч 1/4 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Барселоной».

Амбассадор БК «Фонбет» предлагает поставить на победу парижского клуба за 2.00.

«Луис Энрике против бывшего клуба – это будет круто! Хави стабилизировал ситуацию в «Барсе», но у ПСЖ куда меньше проблем и куда больше шансов на победу.

Главный аргумент – Килиан Мбаппе, который забивает каталонцам в каждой игре», – считает Адамян.

Игра пройдет 10 апреля, начало – в 22:00 мск.

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