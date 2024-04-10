«Бавария» стала фаворитом пары с «Арсеналом» у букмекеров после 2:2 в Лондоне

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«Арсенал» и «Бавария» сыграли 2:2 на «Эмирейтс» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры считали лондонцев фаворитами противостояния перед первой игрой – 1.60 против 2.40 у «Баварии».

После матча в Лондоне фаворитом пары стали мюнхенцы – 1.78 против 2.10 у «Арсенала».

Ответная игра пройдет 17 апреля в Германии.

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7 комментариев
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Ответ Axs Men
Спасибо Баварии. Потрепали хорошо Арсенал, должны теперь в АПЛ терять очки😁
Ой, а Реал прям никого не потрепал)
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Всё логично. Домашние болелы решают
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+1
Спасибо Баварии. Потрепали хорошо Арсенал, должны теперь в АПЛ терять очки😁
+2
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+1
Мне игра очень понравилась я даже думал будут нули, против обороны Арсенала сложно действовать. очень жаркий матч.
+1
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Ответ ман сити фейк
Всё логично. Домашние болелы решают
А там и матч может быть длинее.
+1
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+1
Так-то в этом сезоне Арсенал на выезде лучше играет, но это в АПЛ.

Ждём теста на Альянц Арене🤗
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