«Бавария» стала фаворитом пары с «Арсеналом» у букмекеров после 2:2 в Лондоне

«Арсенал» и «Бавария» сыграли 2:2 на «Эмирейтс» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры считали лондонцев фаворитами противостояния перед первой игрой – 1.60 против 2.40 у «Баварии».

После матча в Лондоне фаворитом пары стали мюнхенцы – 1.78 против 2.10 у «Арсенала».

Ответная игра пройдет 17 апреля в Германии.

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