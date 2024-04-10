«Бавария» стала фаворитом пары с «Арсеналом» у букмекеров после 2:2 в Лондоне
«Арсенал» и «Бавария» сыграли 2:2 на «Эмирейтс» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Букмекеры считали лондонцев фаворитами противостояния перед первой игрой – 1.60 против 2.40 у «Баварии».
После матча в Лондоне фаворитом пары стали мюнхенцы – 1.78 против 2.10 у «Арсенала».
Ответная игра пройдет 17 апреля в Германии.
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