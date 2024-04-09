В Совете Федерации предложили ввести лимиты на суммы проигрышей в букмекерских компаниях

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Член Комитета СФ по бюджету и финрынкам Вадим Деньгин предложил ввести максимально допустимые суммы проигрыша в букмекерских компаниях.

«Я бы предложил ввести лимиты на суммы проигрыша в зависимости от официальных доходов каждого, кто собирается делать ставки, чтобы человек понимал: деньги останутся.

Ясно, что бизнесу до этого дела нет. Но тут как раз должно включиться государство и позаботиться», – заявил Деньгин.

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Матч за Суперкубок Турции продолжался всего минуту и доигран не будет. Как менялась линия и как поступят букмекеры?

2 комментария
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Член комитета по бюджету Деньгин! Это супер!
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