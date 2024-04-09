«Волна поддержки» в финале плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ: отправь послание любимому клубу

Авторы самых оригинальных «волн» получат спортивные трофеи и внимание целого стадиона

В рамках плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ, лига и ее титульный партнер компания FONBET запускает проект «Волна поддержки». Болельщики могут отправить клубам, которые остались в розыгрыше Кубка Гагарина, вдохновляющие и поддерживающие послания.

Чтобы стать участником «Волны поддержки», нужно зарегистрироваться на сайте. Пользователи смогут выбрать дизайн для послания, а также посмотреть обращения других болельщиков. Авторов самых оригинальных «волн» экспертное жюри наградит призами. 20 лучших получат кастомные хоккейные клюшки с уникальным дизайном и внимание хоккейной арены — их напутствия покажут во время финальных матчей на экранах медиакубов.

800 пользователей смогут забрать постеры со своей волной и развернуть их на трибунах. Плакаты будут выдавать в специальных зонах рядом с аренами финальных игр. Заключительные матчи состоятся состоятся во второй половине апреля.

В жюри — звезды спорта: основатель YouTube-проекта и медиахоккейного коллектива Hockey Brothers Денис Качин, чемпионка мира по художественной гимнастике и ведущая «МАТЧ ТВ» Анжелика Стубайло, хоккеист и эксперт шоу «Это хоккей, брат» Никита Филатов. Лучшие послания эксперты объявят на сайте, следите за новостями.

К «Волне поддержки» уже присоединились инфлюенсеры и спортсмены: актер сериала «Слово Пацана» Лев Зулькарнаев, лайф-стайл блогер Ильяс Рабаданов, музыкант Тимур Сорокин, инфлюенсер Влад Михайлевский и актер Данила Якушев.

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FONBET Чемпионат КХЛ — международная профессиональная лига по хоккею с шайбой. В соревнованиях под эгидой КХЛ участвуют 23 клуба из России, Беларуси и Казахстана. Турнир проходит в несколько этапов: сначала проводится регулярный чемпионат, состоящий из 68 туров, затем 16 лучших команд (по 8 от каждой конференции) встречаются в играх на выбывание и разыгрывают Кубок Гагарина. Компания FONBET — титульный партнер КХЛ с 2017 года.