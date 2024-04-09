«Реал» и «Ман Сити» снова зарубятся в плей-офф ЛЧ, а вы можете получить безусловный фрибет 3 000 рублей за регистрацию от Winline

«Реал» принимает «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Сити» и «Реал» сыграют в плей-офф турнира в третий раз подряд. В 2022 году мадридцы выбили «горожан» в полуфинале, а в прошлом сезоне также на стадии 1/2 финала сильнее оказался «Сити», к тому же разгромивший «бланкос» в ответном матче со счетом 4:0.

Небольшим фаворитом предстоящей встречи букмекеры видят команду Пепа Гвардиолы, хотя разброс коэффициентов невелик: победу «Реала» можно взять за 2,88, а успех «Сити» – за 2,50. На ничью дают кэф 3,60, впрочем, из 8 последних встреч между командами победителя не выявила лишь одна.

У «Реала» неплохая беспроигрышная серия из 13 матчей после вылета из Кубка Испании в январе, а «Сити» просто в сумасшедшей форме – 25 игр без поражений, из них 21 победа.

Матч обещает быть ярким, а еще Winline приготовил к крутому противостоянию не менее классный подарок – безусловный фрибет 3 000 рублей за регистрацию!