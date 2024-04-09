«Реал» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита первого матча 1/4 финала ЛЧ
9 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити». Встреча начнется в 22:00.
Соперники находятся в отличной форме. Команда Карло Анчелотти выиграла три матча подряд, у коллектива Хосепа Гвардиолы три победы в четырех последних встречах.
«Реал» ни разу в сезоне не проиграл на своем поле – 16 побед и три ничьи. «Ман Сити» победил во всех восьми встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Команды сыграют между собой в плей-офф ЛЧ в третий раз подряд. В полуфинале сезона-2021/22 сильнее были мадридцы (3:4, 3:1 д.в), а в прошлом году на этой же стадии победил английский клуб (1:1, 4:0).
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Аналитики БЕТСИТИ считают, что в первом матче нет явного фаворита. На победу «Реала» предлагается коэффициент 2.80, на успех «Ман Сити» дают 2.60, вероятность ничьи оценивается в 3.60.
По мнению аналитиков, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.87, ТМ 2.5 идет за 2.00. Вариант «Обе забьют:да», зашедший в трех из четырех последних очных матчей, можно взять за 1.66.
Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Реалу». На победу хозяев ставят 48% игроков. 23% верят в успех гостей, ничейный результат выбрали 29%.
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