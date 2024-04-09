«Сити» обыграл «Реал» в полуфинале ЛЧ год назад. Букмекеры уверены, что мадридцы и сейчас вылетят от «горожан»

«Реал» встретится с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб котируется явным фаворитом противостояния. На выход «Сити» в полуфинал предлагают коэффициент 1.43 против 2.74 у «Реала».

«Горожане» также идут фаворитами первой встречи в Мадриде – 2.50 против 3.02 на победу хозяев.

Матч пройдет 9 апреля, начало – в 22:00 мск.

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