«Сити» обыграл «Реал» в полуфинале ЛЧ год назад. Букмекеры уверены, что мадридцы и сейчас вылетят от «горожан»

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«Реал» встретится с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб котируется явным фаворитом противостояния. На выход «Сити» в полуфинал предлагают коэффициент 1.43 против 2.74 у «Реала».

«Горожане» также идут фаворитами первой встречи в Мадриде – 2.50 против 3.02 на победу хозяев.

Матч пройдет 9 апреля, начало – в 22:00 мск.

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11 комментариев
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Это на сколько букмекеры Реал считают слабым, что кризисный Сити, который почти никого из топов не выиграл в этом сезоне считают фаворитом в гостях у Реала, который уверенно идёт первым в Ла лиге
+7
-3
+4
Ответ Axs Men
Это на сколько букмекеры Реал считают слабым, что кризисный Сити, который почти никого из топов не выиграл в этом сезоне считают фаворитом в гостях у Реала, который уверенно идёт первым в Ла лиге
ну кризисными как то не назвать, да есть спад, но не кризис ведь
+3
0
+3
Реалу достаточно «2%»))
+3
-2
+1
Состав Реала лучше горожан и им по силам пройти в следующий раунд
Единственное ,,но" это папа Карло , ...
Клопп с таким составом как у Реала ушатывал бы Лысого)))
+1
0
+1
Ответ Rister81
Реалу достаточно «2%»))
Почему то в прошлом году не хватило 😁. Да и 3 года назад тоже. Как это вообще работает?
+3
-2
+1
Букмекеры в этот раз не ошибутся.
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Ответ Rister81
После матча не пропадай,пожалуйста)
Это случайно не ты мне в прошлом сезоне тоже такое писал?
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Ответ Axs Men
Это случайно не ты мне в прошлом сезоне тоже такое писал?
Не я,в конце концов можешь по моим комментариям посмотреть.Слишком самоуверенные стали фаны Сити,тем приятнее будет смотреть на поражение этой команды )
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Ответ Rister81
Не я,в конце концов можешь по моим комментариям посмотреть.Слишком самоуверенные стали фаны Сити,тем приятнее будет смотреть на поражение этой команды )
Фаны? 😄
Как только сите вернётся в середину таблицу эти "фаны" пропадут)
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