«Арсенал» котируется явным фаворитом первой игры с «Баварией». Лондонцы победили в 11 из 13 последних матчей

«Арсенал» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб победил в 11 из последних 13 матчей во всех турнирах. За три месяца «Арсенал» проиграл лишь однажды – «Порту» (0:1) в первой игре 1/8 финала ЛЧ.

«Бавария» же проиграла в двух последних матчах (2:3 с «Хайденхаймом» и 0:2 с «Боруссией») и практически лишилась шансов на чемпионство в Бундеслиге.

Букмекеры склоняются к тому, что в полуфинал выйдет «Арсенал» – 1.68 против 2.13 у «Баварии». В первой игре явными фаворитами котируются лондонцы – их победа идет за 1.72, победа гостей – за 4.55.

Матч состоится 9 апреля и начнется в 22:00 мск.

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