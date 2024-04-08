Фрибеты на Еврофутбол от БК «Мелбет»!

Букмекерская компания «Мелбет» запустила новую акцию для любителей европейского футбола.

С 8 по 11 апреля игроки БК «Мелбет» могут принять участие в акции «Фрибеты на Еврофутбол». Для этого нужно отправить свой ID и кодовое слово «ФУТБОЛ» в онлайн-чат мобильного приложения или на сайте «Мелбет» и заключать пари вида экспресс, полностью состоящие из событий Лиги Чемпионов, Лиги Европы и/или Лиги Конференций.* Каждое пари, соответствующее условиям, дает 1 попадание в рандомайзер. До конца недели рандомайзер определит 20 участников, которые получат фрибеты в размере 5000 RUB!

*В акции участвуют экспрессы от двух событий с коэффициентом не меньше 2 от 500 RUB на события ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте melbet.ru

Реклама 18+ Рекламодатель: melbet.ru | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения – на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «ФРИБЕТЫ НА ЕВРОФУТБОЛ» с 08.04.2024 12:00 (UTC + 3) до 11.04.2024 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.