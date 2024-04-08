В России увеличилось число людей с патологическим влечением к азартным играм (Минфин)

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Минфин представил текст законопроекта, который обяжет букмекеров информировать граждан о рисках участия в азартных играх.

«Текст документа состоит из двух статей. Первая из них предусматривает, что букмекерские компании обязаны размещать на своем сайте сведения о возможных последствиях и рисках ставок, а также о существующих финансовых инструментах.

Кроме того, указывается, что состав такой информации и порядок ее размещения определяются органом власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в игорном секторе.

Во второй статье сообщается, что соответствующий проект поправок в статью 15 Федерального закона ‎«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Авторы законопроекта считают, что необходимость его принятия обусловлена увеличением числа граждан, имеющих патологическое влечение к азартным играм, а также недостаточным уровнем финансовой грамотности россиян, обуславливающим выбор использования ими свободных денежных средств в пользу азартных игр, а не финансовых инструментов.

Под финансовыми инструментами в данном случае понимаются различные варианты получения дополнительного дохода, не связанные с азартными играми. Такие как, например, участие в программе добровольных сбережений», – приводит текст законопроекта Sportclan.

Публичное обсуждение поправок в законопроект продлится до 16 апреля.

2 комментария
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Всë это бесполезно. Желание халявы у россиян в крови, это не порок, это следствие чрезвычайно низкого уровня жизни. Есть мнение что это зло уйдëт в подполье, но всë равно нелегальное букмекерство не будет так обдирать доверчивых людей как это оно делает сейчас. Больше половины рекламы на спортивных каналах дают эти акулы-букмекеры.
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засилье рекламы букмекеров при трансляциях, а также в ютуб-шоу - это беда.
каждый из нас должен стараться уберегать детей от этого.
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