В России увеличилось число людей с патологическим влечением к азартным играм (Минфин)

Минфин представил текст законопроекта, который обяжет букмекеров информировать граждан о рисках участия в азартных играх.

«Текст документа состоит из двух статей. Первая из них предусматривает, что букмекерские компании обязаны размещать на своем сайте сведения о возможных последствиях и рисках ставок, а также о существующих финансовых инструментах.

Кроме того, указывается, что состав такой информации и порядок ее размещения определяются органом власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в игорном секторе.

Во второй статье сообщается, что соответствующий проект поправок в статью 15 Федерального закона ‎«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Авторы законопроекта считают, что необходимость его принятия обусловлена увеличением числа граждан, имеющих патологическое влечение к азартным играм, а также недостаточным уровнем финансовой грамотности россиян, обуславливающим выбор использования ими свободных денежных средств в пользу азартных игр, а не финансовых инструментов.

Под финансовыми инструментами в данном случае понимаются различные варианты получения дополнительного дохода, не связанные с азартными играми. Такие как, например, участие в программе добровольных сбережений», – приводит текст законопроекта Sportclan.

Публичное обсуждение поправок в законопроект продлится до 16 апреля.