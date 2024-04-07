«Ливерпуль» – лучший с отрывом во вторых таймах АПЛ, но «МЮ» забил ему на мяч больше после перерыва

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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в 32-м туре АПЛ. В первом тайме отличился Луис Диас, а во втором на голы Бруну Фернандеша и Кобби Майну точным ударом с пенальти ответил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» лучше всех в АПЛ играет во вторых таймах. Перед этим туром у нее на этом отрезке было 23 побед из 30 возможных, а «МЮ» проиграл 13 раз.

Тем не менее, «МЮ» забил два мяча после перерыва, а «Ливерпуль» – только один. На победу «МЮ» за отдельно взятый второй тайм был выставлен коэффициент 4.15. На то, что манкунианцы его не проиграют, можно было поставить за 1.83.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» только в четвертый раз проиграл второй тайм в текущем сезоне АПЛ, он продолжает лидировать по победам за этот отрезок – 23 против 20 у «Арсенала», 19 у «Тоттенхэма» и 17 у «Манчестер Сити».

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