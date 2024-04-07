Ютуб-канал «Скользкий лед» удален во второй раз за четыре месяца

Канал о хоккее «Скользкий лед» снова удален с ютуба. Об этом сообщил Денис Казанский. Вероятно, это случилось по причине рекламы букмекеров.

Такое уже происходило в начале 2024 года. Тогда, согласно сервису Social Blade, на канал были подписаны 124 тысячи человек.

Казанский написал в своем телеграм-канале:

«Ощущение, что именно к нам испытывают личную неприязнь. Такую, что «delete» кнопка уже западает. Мы сделали все выводы после первого уничтожения канала. Но оказалось, что вновь где-то на льду лежали грабли, которые мы по какой-то причине не заметили.

Опять не понятно по какой.

Разумеется, все крутится вокруг интеграции с нашими друзьями и партнерами. Но мы соблюдаем, уж поверьте, все тонкости работы на нашей территории.

Предвосхищая довольные улыбки некоторых и уничтожения в комментариях, хотел бы заметить, что спортивная индустрия сейчас строится исключительно на букмекерах. Особенно медийная поддержка».

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