«Пари» пропустил почти четверть голов в одном матче. Прошел коэффициент 101.00!
«Пари» пропустил четыре от «Краснодара» – сломался сильнейший тренд. Всего команда пропустила 19 мячей за год.
На точный счет 3:4 букмекеры давали 101.00.
На тотал больше 6,5 – 20.00.
«Краснодар» одержал первую победу после возобновления сезона. Команда Мурада Мусаева одолела «Пари НН» (4:3) в 23-м туре Мир РПЛ.
В предыдущих четырех матчах после зимней паузы «быки» дважды сыграли вничью и потерпели два поражения: одно – в чемпионате, другое – в Фонбет Кубке России.
Раздел «Ставки» на Спортсе
Дикие 176.00 – кэф на «Челси» против «МЮ» на 99-й. И прошел же!
Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?