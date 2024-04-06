«Пари» пропустил почти четверть голов в одном матче. Прошел коэффициент 101.00!

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«Пари» пропустил четыре от «Краснодара» – сломался сильнейший тренд. Всего команда пропустила 19 мячей за год.

На точный счет 3:4 букмекеры давали 101.00.

На тотал больше 6,5 – 20.00.

«Краснодар» одержал первую победу после возобновления сезона. Команда Мурада Мусаева одолела «Пари НН» (4:3) в 23-м туре Мир РПЛ.

В предыдущих четырех матчах после зимней паузы «быки» дважды сыграли вничью и потерпели два поражения: одно – в чемпионате, другое – в Фонбет Кубке России.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

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