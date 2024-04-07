«МЮ» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии в марте. Победа в сегодняшней игре идет за 4.70

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 32-м туре АПЛ.

Команды встречались 17 марта в 1/4 финала Кубка Англии – «МЮ» победил в дополнительное время со счетом 4:3.

На победу «Юнайтед» в сегодняшнем матче можно поставить за 4.70. «Ливерпуль» идет фаворитом с коэффициентом 1.65, на ничью можно поставить за 5.00.

Игра пойдет 7 апреля, начало – в 17:30 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по голам в последние 15 минут – 26. На 10 больше, чем у кого-либо