«Краснодар» еще не побеждал весной. 1.76 – «Пари НН» не проиграет, 4.00 – победит

«Пари НН» и «Краснодар» встретятся в 22-м туре РПЛ.

«Краснодар» еще не побеждал после возобновления сезона – две ничьи и два поражения.

Букмекеры дают коэффициент 1.76 на то, что «Пари НН» не проиграет. Победа нижегородского клуба оценивается в 4.00, победа гостей – за 2.14.

Матч состоится 6 апреля, начало – в 16:30 мск.

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