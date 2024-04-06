«Гол на миллион» от Winline: реальный шанс забить и выиграть миллион!

Если вы любите делать прогнозы на матчи РПЛ, то теперь это может принести вам шанс выйти на поле в перерыве Winline Матча тура, забить мяч в пустые ворота и выиграть до одного миллиона рублей!

С самого начала сезона Winline запустил акцию «Гол на миллион», в которой любой взрослый человек может выиграть разнообразные призы, включая главный – миллион рублей!

Сперва нужно зарегистрироваться на официальном сайте игры «Гол на миллион» и делать прогнозы на результаты предстоящих матчей. Каждый правильно угаданный результат, разница мячей или даже исход игры, будут приносить очки, вы сможете соревноваться с остальными участниками в рамках тура.

Призы разыгрываются по итогам каждой недели и по итогам каждого месяца. По итогам каждой недели топ-10 прогнозистов получают фрибеты на сумму от одной до десяти тысяч рублей, а также билеты на ближайший Winline Матч тура. А тройка лидеров получает билеты категории VIP.

Самый сок – по итогам месяца. За третье место – мощная игровая приставка, за второе – современный смартфон, а победитель получит шанс на главный гол своей жизни – он или она смогут выйти на поле в перерыве предстоящего Winline Матча тура и забив в пустые ворота выиграть солидный приз – до миллиона рублей!

Это станет абсолютно незабываемым событием – Winline не просто обеспечит лучшими местами на стадионе в формате «плюс один», но и покроет все расходы по поездке на матч.

В перерыве главного матча у вас будет три попытки пробить по воротам и отправить мяч в сетку с выбранной точки за 60 секунд. Чем сложнее точка, тем больше денежный приз.

Шанс сорвать куш есть у каждого. Регистрируйтесь на сайте игры «Гол на миллион», оставляйте свои прогнозы на матчи РПЛ и, возможно, именно вы в следующий раз выйдете на поле, чтобы забить под овации трибун!