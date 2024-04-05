БК «Мелбет»: «Претензии следователей к Ляпустину не связаны с его профессиональной деятельностью на посту гендиректора»

В букмекерской компании «Мелбет» прокомментировали задержание гендиректора компании Игоря Ляпустина.

Ранее стало известно, что следствие вменяет Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества у делового партнера Александра Градуленко.

«Компания продолжает и будет продолжать принимать и выплачивать денежные средства игрокам без перебоев. В данной ситуации вопрос рассматривался как к конкретному физическому лицу, а не компании.

Претензии со стороны ГСУ РФ к Ляпустину Игорю Витальевичу не связаны с его профессиональной деятельностью на посту генерального директора», — заявили в пресс-службе «Мелбет».

В компании заверили, что предпримут все меры к урегулированию данного инцидента и не позволят нарушить операционную и хозяйственную деятельность.

Букмекер также сообщил, что суд отказался арестовывать Ляпустина и освободил его в зале суда.

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